La advertencia de Nuria Roca para evitar estafas de falsos Brad Pitt: "Si te pide dinero, sospecha"

"El problema no es que te engañen, es que quieres ser engañada y escuchar una cosa que no va a pasar jamás en la vida", dice Juan del Val sobre la francesa de 53 años a la que un falso Brad Pitt le ha estafado 830.000 euros.

Hay que tener cuidado con la inteligencia artificial y los estafadores. Una mujer francesa de 53 años ha perdido más de 830.000 euros por un hombre que se hacía pasar por Brad Pitt. Ella le costeaba un tratamiento contra un supuesto cáncer de riñón y él le decía a ella que se lo devolvería casándose con ella.

Pero cuando Nuria Roca ve las imágenes que mandaba el falso Brad Pitt a su víctima no puede evitar reaccionar: "¡Se nota que no es él!". "El problema no es que te engañen, es que quieres ser engañada y escuchar una cosa que no va a pasar jamás en la vida", dice Juan del Val, a lo que su mujer le responde: "Me parece muy bien que quieras que Brad Pitt te mande un mensaje, pero si te pide dinero, sospecha".