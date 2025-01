Cristina Pardo, sobre la mujer estafada por un falso Brad Pitt: "Me da mucha pena que la gente se esté riendo de ella"

Anne, la víctima de la estafa, estuvo pagando diferentes cantidades al timador durante año y medio, ya que este aseguraba que no podía acceder a sus cuentas bancarias por culpa del largo proceso de divorcio que estaba llevando a cabo con Angelina Jolie.

Las estafas haciéndose pasar por famosos están a la orden del día. Una mujer francesa de 53 años ha denunciado ante la policía la sustracción de más de 830.000 euros por parte de un hombre que se habría hecho pasar por Brad Pitt.

Anne, la víctima de la estafa, estuvo pagando diferentes cantidades al timador durante año y medio para hacer frente a costes de aduana de regalos que él le habría hecho, ya que aseguraba que no podía acceder a sus cuentas bancarias por culpa del largo proceso de divorcio que estaba llevando a cabo con Angelina Jolie.

Al conocer esta noticia, el actor se ha mostrado consternado y ha lamentado que "es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo de los fans con las celebridades".

Ha insistido, además, que nunca tenemos que responder a mensajes de famosos como él que, encima, no tienen redes sociales.

Además, esta mujer ha sido víctima por partido doble. Por un lado, por la estafa del falso Brad Pitt y, por otro, por una entrevista en la televisión francesa 'TF1'.

"Se interesaba por mí y por mi trabajo, ni mi propio marido hacía eso", contaba la mujer, quien mostró un mensaje que le enviaba el supuesto actor diciendo "te deseo, bebé, te quiero".

El canal francés ha tenido que retirar esta intervención porque la mujer se ha convertido en el hazmerreir de las redes sociales. Esta mujer se divorció antes de saber que había sido víctima de un fraude.

"Me da mucha pena que la gente se esté riendo de esta persona. Pierdes 830.000 pavos, te has divorciado de tu marido..." ha lamentado la presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, tras escuchar su historia. "Ahora a toro pasado todos pensamos que no caeríamos en esto", ha añadido.