El actor Alejandro Jato (Vigo, 1994) es el que hace de Camilo Sesto en la serie de Atresplayer 'Camilo Superstar', que desde este domingo ya se pueden ver los dos primeros capítulos. En una entrevista este domingo en La Roca junto a Adrián Lastra, el actor ha desvelado la verdad detrás de los supuestos 38 latigazos que le daban al cantante en 'Jesucristo Superestrella'.

"No eran latigazos reales, pero se quedaba con marcas. No era un látigo duro, era como de tela", ha contado Jato. "A mí no", dice entre risas sobre si a él también le dan latigazos en la serie. "Hay efectos especiales", contesta Adrián Lastra.

"Cuando vi 'Jesucristo' que lo interpretaba Miquel Fernández, cuando llegaba el momento de los latigazos, me daba mucha pena", añade, recordando que el actor es su amigo. "Es verdad que son telas manchadas de sangre, pero hay truco. Todo es una ficción", añade Lastra.