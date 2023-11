Fue una imagen muy llamativa. Tras la victoria del Real Madrid sobre el Sporting de Braga, Jude Bellingham se acercó a Vinicius para pedirle que sonriera. Ambos se acabaron fundiendo en un sentido abrazo.

Y Josep Pedrerol ha analizado este gesto en su editorial de 'Jugones' de este jueves: "No te enfades con los rivales, sonríe... No te enfrentes al público, sonríe. No discutas con los árbitros, sonríe".

Un "gran consejo" de Bellingham a Vini. El inglés descansó después de sus problemas en el hombro. "Qué gran consejo de Bellingham a Vinicius, sonríe", reflexiona Pedrerol.

Y para cerrar lanza una petición a todos los seguidores de 'Jugones': "Un buen consejo para Vinicius y para todos. También para ti que nos ves... sonríe".