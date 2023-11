Emilio Doménech estrena este miércoles, a las 22:30 horas en laSexta, 'Gabinete de crisis', el primer programa del periodista como presentador que aúna el rigor periodístico y científico con la divulgación y el entretenimiento para hablarnos de los posibles escenarios apocalípticos que pueden darse en nuestro país.

En el primer programa, el periodista hablará con varios expertos sobre las posibilidad de que España sufra un nuevo tsunami y la respuesta de todos es clara: la duda no es si sucederá sino cuándo. Y no, no estamos preparados afirman. Además, Doménech también habla con María Belón, la española que sobrevivió junto a su familia del tsunami del Océano Índico en 2004 y en cuya experiencia está basada la película 'Lo imposible'.

Gabinete de Crisis, nuevo programa en laSexta

Esta apuesta para el Prime Time de los miércoles en laSexta combina periodismo, divulgación científica y entretenimiento para analizar si estamos preparados en nuestro país ante 6 potenciales catástrofes ¿Qué pasaría si las costas españolas sufrieran un tsunami? ¿Son seguras nuestras centrales nucleares? ¿Podríamos vivir sin electricidad? ¿Estamos preparados para la siguiente gran pandemia? Emilio Doménech, Nanísimo, se pone por primera vez a los mandos de un programa de televisión en abierto para responder a estas preguntas.

El espacio, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Newtral, consta de 6 capítulos en los que fusiona dos lenguajes: el de las redes sociales y el de la televisión 'Gabinete de Crisis' innova en el empleo de gráficos 2D y 3D integrados en el entorno para explicar fenómenos complejos de una manera sencilla y espectacular tratando de situar al espectador en el centro de la acción. El programa puede seguirse también a través de ATRESplayer y, fuera de España, en la versión internacional de la plataforma

¿Quién es Emilio Doménech?

Emilio Doménech (Alcoy, 1990) es periodista y streamer especializado en cultura pop y política estadounidense. En su canal de Twitch y en el resto de redes se le conoce más como Nanísimo, donde mantiene un perfil público muy activo. Su debut en el periodismo fue en la revista Vanity Fair como cronista de la vida de las celebrities hollywoodienses; luego ficha por El País para llevar la sección semanal ‘Youtuberland’, en la que informaba sobre temas de actualidad y política a través de vídeos cortos.

En 2019 se incorpora a Newtral, cubriendo desde Nueva York la actualidad estadounidense y la última etapa de la era Trump en la Casa Blanca. En 2020, la pandemia, las protestas por la muerte de George Floyd y las elecciones presidenciales le llevan a colaborar semanalmente con los programas de laSexta ‘Al Rojo Vivo’ y ‘El Objetivo’