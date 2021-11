Alberto Chicote se ha propuesto durante esta ruta conocer el lado más personal de Mariló Montero. El chef pregunta a la conocida periodista a quién se encomienda cuando las cosas no le van bien. "A mamá", afirma la navarra, que explica que aunque su madre murió de ELA hace muchos años siempre tiene el portarretratos en su mesita de noche: "Siempre llevo de ella, una estampita que tengo en la cartera, un anillo de ella... le hablo constantemente".

Además, el presentador le pregunta si no recurre a ninguna creencia. "Yo soy católica, practicante", destaca Montero, que, eso sí, reconoce que no va todos los domingos a misa. "Soy muy creyente, yo no pienso que si hay un Dios, no nos vea si no vamos al templo". "Sobre la Iglesia se puede hablar mucho", afirma la presentadora que reflexiona sobre la riqueza de la Iglesia: "Es la que más obras humanitarias hace en el mundo, más que ninguna otra ONG en el planeta". La presentadora también reconoce que hay otro tipo de Iglesia, "que es la ostentosa".