David Bustamante se une a la moda de la BMX: "No me parece una prueba, me parece sadismo"

EL CANTANTE DEFIENDE LA DIFICULTAD DE LA PRUEBA

Nuria realiza un reto de BMX y David Bustamante se sube a la bici en Eso lo hago yo para practicar el deporte de moda. El cantante aprovecha para justificar la dificultad del número de la diva gay: "No me parece una prueba, me parece sadismo".