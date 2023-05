El pasado mes de marzo, Equipo de Investigación destapó la ausencia de higiene en barberías tras acudir a varios de estos establecimientos y descubrir que muchos de ellos no desinfectaban sus utensilios entre un cliente y otro.

Al expresar a uno de los barberos el temor a una posible infección por tiña, este aseguraba disponer de desinfectante: sin embargo, enseñaba un bote sin etiquetado ni marca alguna que, según él, contenía un líquido "más fuerte" que el alcohol.

Otro peluquero, por su parte, mostraba a Equipo de Investigación su particular técnica de 'desinfección', impregnando una navaja en alcohol y prendiéndole fuego acto seguido: "¿Has visto cómo agarra el fuego?", tranquilizaba al cliente.

Sin embargo, al mostrar estas imágenes a un experto en el hongo de la tiña, el especialista era tajante: "Yo no me cortaría el pelo en esta peluquería". A su juicio, esta técnica es "muy rudimentaria" y no ofrece "garantías de que eso tenga una limpieza adecuada".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de marzo de 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.