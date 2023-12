Rafael Amargo se enfrenta a pena de cárcel de hasta nueve años acusado de vender sustancias estupefacientes en su casa. La Audiencia Provincial de Madrid acordó este lunes mantener la medida de prisión provisional para el bailaor al considerar que sigue habiendo riesgo de fuga.

El auto recoge que ante el juicio, que tendrá lugar en abril, con su puesta en libertad no se garantizaría su presencia en el plenario ante los diferentes incumplimientos hasta ahora de las medidas cautelares.

Equipo de Investigación analizó el caso en un programa de junio que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

En pleno barrio de los Austrias de Madrid, los reporteros localizaron a Rafael Amargo dirigiéndose hacia su trabajo en un tablao frecuentado por turistas. Cuando le preguntaron, él se mostró esquivo: "Yo ahora tengo cosas mucho más importantes que hacer como estar pendiente de la salud de mi padre y trabajar".

El precio del espectáculo donde actuaba Amargo ronda los 40 euros en un local con un aforo de 100 espectadores. Gran parte del público asiste por el espectáculo, pero asegura desconocer quién es el artista.

El propio Rafael Amargo contactó con Equipo de Investigación para hablar de su situación. "Estoy pasando hambre, o fatiga, o estoy bailando en un tablao por x dinero, echando ahí el tuétano todos los días y encima dando gracias a Dios", afirmó.

"No tengo vergüenza de sentirme víctima de la cosa que me ha pasado. Un día tuve palacios, ahora no los tengo, pero tengo el talento para mañana, si quiero, volverlos a tener. La idea es 'muérete de hambre y pacta con nosotros', pero yo no pacto con nadie, mi pacto es la verdad", zanjó.

