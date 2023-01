Ángel Ruiz fue uno de los presos de mayor confianza para Miguel Carcaño. Ambos compartieron celda en la cárcel Sevilla II, en Morón de la Frontera, donde según explicó el exreo a Equipo de Investigación en 2019, también trataron el crimen de Marta del Castillo. "Siempre en las cartas me decía que no siguiera con el 'erre que erre' porque siempre le preguntaba lo mismo"."¿Qué pasa Miguel, no tienes sueño no? ¿No te deja dormir Marta hoy? Y me decía '¡déjame en paz! Ya vas a empezar otra vez igual!", expuso en Equipo de Investigación.

Según Ángel Ruiz, cuando al asesino confeso de Marta del Castillo se le preguntaba por el caso "no quería ni escuchar": "No sé lo que tendrá por dentro, lo que tendrá guardado. Se está callando lo que sea, para proteger a otras personas o por miedo". Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia.