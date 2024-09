Como contó Equipo de Investigación en 2017, Francisca Pérez decidió comenzar una nueva vida casándose con Rafael Piña, un hombre seis años más joven que, además, tenía antecedentes por agresión. Decidieron convertir Jaén en su nueva residencia, lugar donde abrieron su primero negocio: un lavadero de coches.

Los vecinos de la zona recordaban a la pareja, tal y como explicaron a los reporteros de Equipo de Investigación. "Solían estar en el negocio, ella solía estar en la oficina", explicó uno de ellos. El coste del alquiler del local eran 800 euros mensuales. Aunque su clientela, como explicó una vecina, eran "coches normales, tampoco se veía mucho trajín. No se sabía si podía ser una tapadera", manifestó. A pesar de ello, el matrimonio mantenía un alto nivel de vida. "Quiero acordarme que el dueño tenía un Mercedes acojonante y manejaban dinero, venían de Marbella", indicó otro vecino a los reporteros.

El detective privado, Francisco José Cesteros, explicó que el negocio dio lugar a otros negocios como la compra y venta de coches. "Es un sitio que, en teoría, facilita el pago en 'B', el no pagar impuestos y el blanqueo de dinero y otra serie de negocios", detalló. La diputación de Jaén embargó sus cuentas tan solo tres años después de abrir el lavadero debido a que no pagaban impuestos. Eso no impidió a Francisca comprarse un piso en Torredelcampo, en la misma provincia.

*La Justicia ha condenado a los implicados en la 'Operación Presidenta' a penas que van de diez meses a tres años y dos meses de prisión.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2017, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.