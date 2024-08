En este programa emitido por Equipo de Investigación de 2017, los vecinos de San Pedro Alcántara (Marbella) recordaban cómo Francisca Pérez, más conocida como la 'Presidenta', ya apuntaba maneras desde muy joven. Francisca llegó al barrio obrero de San Pedro Alcántara siendo una niña y una de las vecinas comentaba a los reporteros cómo de "chica era muy rebelde" porque "se iba de su casa y se metía en las casas de la gente". "Estuvo castigada porque entró en la casa de un vecino cuando tenía 13 o 14 años".

"Están comentando por aquí que la estáis buscando", contaba una vecina a los reporteros al ver las cámaras por el barrio. "Me he imaginado que no es por nada bueno". La mujer, haciendo alusión a la "rebeldía" de Paqui de pequeña, aseguraba que "en todas las familias sale un garbancito negro".

Cuando la 'Presidenta' es todavía menor de edad, comienza a tener rencillas con la policía. Un vecino contaba al programa que siempre había tenido "problemillas" porque su vida había sido "difícil" por sus "amistades y relaciones". "Una vez que te metes en el mundo de las drogas, ahí se mete mucho robo", comentaba.

Una llamada anónima sobre un tiroteo en la urbanización fue el inicio de la investigación sobre Francisca Pérez. En esta causa conocida como 'Operación Presidenta', la Justicia condenó a los implicados a penas que iban de diez meses a tres años y dos meses de prisión.

