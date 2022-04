Un error de un 'hater' nos permite tirar del hilo hasta identificarlo. A pesar de que ha intentado borrar su huella, en la red quedan pistas sobre su verdadera identidad. Así, nos desplazamos hasta la localidad de Alicante donde reside. El joven, que accede a hablar con Equipo de Investigación, defiende que no es un 'hater', sino que ha utilizado su cuenta "cinco veces contadas para insultar".

En este vídeo, el hombre cuenta por qué lanzó amenazas a la coreógrafa Miryam Benedited: "Me considero eurofan y había dos propuestas que me gustaban muchísimo, las que quedaron detrás de la ganadora y me fastidió mucho, sentí frustración y estuve cabreado un montón de horas o de días", recuerda, tras lo que reconoce que quería decir algo que "le afectara de verdad" a la coreógrafa, y que fue entonces cuando leyó que sus hijos eran lo más importante para Benedited, por lo que decidió amenazarlos, algo por lo que ahora pide perdón.