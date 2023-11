Tras un accidentado viaje en moto, Jalis de la Serna y el equipo de Enviado Especial consiguen por fin acceder a unas plantaciones ilegales de cacao de Costa de Marfil. De este país procede el 40% del cacao que llega hasta los supermercados españoles. Sin embargo, poco sabemos en España acerca de su procedencia... y de si se trata de un negocio legal o no.

Como puede comprobar el equipo del programa en primera persona, la legalidad se queda lejos del lugar en el que se encuentran. "Cada saco de estos son 120 kilos y puede haber más de cien sacos. Estaríamos hablando de 12.000 kilos", calcula con incredulidad el presentador.

Pero, ¿quién ha recolectado tal cantidad de cacao? "Son diferentes productores, ilegales todos, clandestinos. Juntan la producción aquí porque así es más fácil buscar un sistema para sacar el cacao del bosque", cuenta en francés un trabajador legal local y traduce Luis, el experto que acompaña a Luis en la grabación de esta entrega de Enviado Especial.

Cabe la posibilidad de que parte de este cargamento acabe llegando a España. "hay mil maneras de darle 3 vueltas a la trazabilidad. La trazabilidad, ¿qué es? Es hacer un mapping. O sea, el cliente le dice a la cooperativa: 'Yo quiero comprobar que todo el cacao que me vendes es legal y viene de campos legales'. Pero lo que pasa es que nadie controla al tío que hace el mapping. Yo le puedo dar unos billetes al tío del mapping y me crea un campo en un sitio que parece legal, pero que en realidad no existe. Y este cacao como lo ves aquí, es sacarlo de una manera discreta de esta zona, y luego a la que sale a la carretera normal, ya no sabes de dónde sale este cacao", explica Luis.

"Es cacao que se mezcla con el de las cooperativas, como si nada". Algo muy grave si tenemos en cuenta que las plantaciones se encuentran en terreno protegido y que además, parte de la recolección está realizada por mano de obra infantil, prácticamente esclava.