Mamen Mendizábal reúne a Santi Cañizares, Maikel Delacalle, José Bono y Marc Giró en su segundo programa de Encuentros Inesperados: "Hemos hablado mucho de la mujer, de feminismo, pero no hemos hablado tanto del hombre, del macho español".

Así comienza el debate de esta semana: 'Machos'. Santi Cañizares se muestra preocupado nada más empezar el programa: "A ver si salimos indemnes. Tú ya sabes cómo están las cosas. Tenemos cierto riesgo al hablar de este tema".

Marc Giró se sorprende con cómo empieza el debate: "Noto que hay miedo al hablar del hombre español, lo que me parece sorprendente".

"Yo no soy macho español. Me he esforzado muchísimo en no serlo. A mí me ha tocado por nacimiento: 'Tienes pito, 'palante' macho'. Me dieron una serie de herramientas que eran las de la masculinidad y dije: 'Pero si yo con esto no hago nada'", confiesa Giró.