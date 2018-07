Sergi Pàmies: "Tú eres un mangui, te pillan y además eres del PP"

SERGI PÁMIES ANALIZA LA CORRUPCIÓN

Sergi Pámies habla con Berto Romero sobre la actualidad de nuestro país. Hay algo que no podía dejarse sin comentar: el fraude de las tarjetas opacas. Pàmies explica que "los opacos" tienen un súper poder: "No pagar impuestos". Así, habla de Rodrigo Rato, a quien tiene claro que no echaría del partido ahora mismo: "Ahora no le echaría, que se joda, que esté en el PP toda la vida", explica. Además, confiesa una de sus preocupaciones: "La cantidad de animales muertos que no ha matado el que se ha fotografiado con ellos".