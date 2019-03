Wyoming: "Posiblemente me haga satánico, pero por joder"

"No me gusta la política, pero soy testigo", explica Wyoming. Así, entre sábanas, dinero, copas vacías, sujetadores, muñecas hinchables y nuevos dibujos en la piel, Wyoming habla de su libro 'No estamos locos', con Andreu Buenafuente.

Una gran juerga la que se pegaron. No faltó nadie, pero el alcohol no les permitía recordar bien todo lo que pasó. Gracias a los mensajes que le han ido escribiendo a Buenafuente, ambos presentadores consiguen hilar la historia de la noche anterior, sin dejar nada en el tintero.

La derecha española, la izquierda que "se ha quedado en el camino", la monarquía a la que se le "ha perdido el respeto", el pensar que "no vivimos por encima de nuestras posibilidades" y la posibilidad de volverse "satánico", son algunos de los temas que desarrolla Wyoming frente a su 'compañero de fatigas': Andreu Buenafuente. Palabras que recoge en su libro, el que Andreu, sin querer, lanza a una piscina con vistas a Barcelona...

"Qué efímera es la vida, Andreu, ¿te das cuenta? Somos hojitas al viento".