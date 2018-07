Wally López: "Wesley Snipes subió a mi cabina mientras estaba pinchando. Quiso cantar, pero su manager no le dejó"

'PINCHA' EN PLATÓ CON BUENAFUENTE Y BERTO

El Dj Wally López visita el plató de En el aire para hablar sobre su nuevo programa de radio 'Insomnia', de lunes a viernes en Europa FM. Buenafuente y Berto le esperan en una cabina improvisada para que pueda hacer sus mezclas ante los espectadores mientras cuenta alguna de sus anécdotas: "Wesley Snipes subió a mi cabina mientras estaba pinchando. Quiso cantar rap, pero su manager no le dejó", desvela. Además, Wally López habla sobre su amistad con David Guetta, su vida familiar y de sus gafas: "Si me las quito, no soy yo".