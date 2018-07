Buenafuente: "Estafar a Hacienda ya es el deporte nacional"

HOY ESTÁ EN EL AIRE...

Andreu Buenafuente comienza su monólogo de la noche con unos guantes: "No es por el ébola", asegura. Había perdido la cartera y no duda en dirigirse al público: "¿Alguien tiene una tarjeta negra de las de Bankia?". Buenafuente resalta que sólo tres de los más de ochenta consejeros que están implicados en el fraude de las 'tarjetas opacas', no la usaron: "¿Honestos? No, se les olvidó el pin". Además, los resultados sobre un estudio de infidelidad le hacen llamar a su mujer, Silvia Abril, en mitad del programa...