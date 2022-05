El expresidente Zapatero se ha pronunciado sobre el escándalo del espionaje del CNI y ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad".

"Conozco como funciona el CNI. Confiemos en que el Estado puede tener secretos, confiemos. Siempre procuro que tengamos en esto una cierta tranquilidad porque yo se que tiene mucho interés, pero seguramente, cuando has estado de este lado, relativizas, pero hay que confiar, confiemos en los presidentes del Gobierno", ha dicho.

Preguntado por si cree que fue Marruecos quién espió a miembros del Gobierno español, Zapatero ha asegurado que "no" porque "precisamente se dijo tan rápido y tan fácil": "Estas cosas no funcionan así, insisto, se trata de saber qué hacen otros y que no se sepa qué haces tu".