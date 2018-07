No hay avances en la semana 10 de Gobierno

Se cumplen diez semanas de Gobierno y las tres barras de colores del Pactocheck de El Objetivo no se han movido. Tal y como ha defendido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, enero es un mes "inhábil" en el Congreso de los Diputados: sus señorías decidieron no fijar ningún Pleno hasta febrero. Es por ello que en la Cámara Baja no se ha tramitado ninguna iniciativa que suponga algún avance en el cumplimiento del acuerdo.

La reunión del Consejo de Ministros de este viernes deja titulares como el relevo a petición propia del embajador en Londres, Federico Trillo, o el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo ha planteado ante el Alto Tribunal. Ninguno de los acuerdos alcanzados en el cónclave de los miembros del Gobierno versa sobre alguna de las 150 reformas que pactaron PP y Ciudadanos. De momento, sólo un 2% de las medidas están cumplidas y un 13% ya se han puesto en marcha, un dato bien distinto del que dió Albert Rivera y verificamos la semana pasada.