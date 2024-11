El Objetivo se ha desplegado en Alfafar (Valencia) para dar a conocer la situación de la zona cero afectada por la DANA. Concretamente, una de las reporteras ha recogido el testimonio de Nines y Ángel, dos vecinos que lo han perdido todo y que desde hace una semana viven prácticamente a la intemperie. Nines mostrado la única habitación que tienen servible y ha asegurado que "antes teníamos un 'chillout' precioso y ahora tenemos una chabola preciosa".

Asimismo, Nines ha señalado que nadie les ha ofrecido nada "ni para dormir ni para nada, no ha venido nadie". De hecho, ha aseverado que persisten gracias a unas mantas "que aún no las habíamos bajado porque hacía buen tiempo". Pero Ángel reconoce que "no podemos estar todo el invierno durmiendo en la terraza", aunque destaca que "no sabemos qué vamos a hacer". "Cuando esté todo desalojado cerrar la casa e irnos a casa de un familiar, pero claro, la casa tiene dos años, todos nuestros ingresos están aquí y es una lástima", ha añadido.

Nines ha incidido en esta situación y ha añadido que "no sabemos dónde nos vamos a ir porque su familia es de Paiporta y Picanya y están igual. Y mi familia está en Catarroja y también están igual". "¿Dónde nos vamos? Porque nadie nos ha ofrecido nada", ha agregado.