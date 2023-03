Silvia Calderón, periodista peruana, emigró a Teherán hace casi 20 años por amor. Conoció a su esposo en Japón y finalmente decidieron ir al país de él. En El Objetivo ha contado a la periodista Ana Pastor cómo es su vida y cómo vive las protestas que, especialmente las mujeres jóvenes, están librando en las calles desde la muerte de Mahsa Amini.

"No fue fácil acostumbrarse pero lo más importante era estar juntos y valía la pena superar dificultades como la vestimenta o las costumbres del país", explica Calderón. Además, sobre los trabajos que ha hecho como periodista allí, asegura que "la emoción y las ganas de querer trabajar" la impulsaban por poder progresar y "la verdad nunca fue importante para mí la cuestión del velo".

Sobre las protestas, dice que las vive "con bastante preocupación porque nadie quiere vivir con esta tensión y malestar". "Tengo mucha pena por todo lo que ha sucedido, mis hijos y mi esposo son iraníes y no me gusta ver este tipo de cosas. Yo misma sabía a lo que me atenía. Soy la extranjera y me tengo que acostumbrar", ha relatado.