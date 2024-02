Rafa Nadal es socio de honor del Real Madrid desde 2011 y en la entrevista en exclusiva que le hace Ana Pastor en El Objetivo contestaba a esta pregunta que para el mundo deportivo, es sin duda, la gran pregunta: ¿Quiere ser presidente del Real Madrid? Una pregunta que ya le han hecho varias veces....

Sonríe y asegura contundente: "Claro que me haría ilusión pero no lo tengo en mi plan de vida. Si la vida me da la oportunidad de eso y se dan las condiciones...".

"Yo que sé, dentro de 15 años lo que pueda pasar cuando nuestro mejor presidente haya tomado otra ilusión en su vida", respondía Nadal, quien contestaba también, en relación con el club blanco, si le gustaría que Mbappé fichase finalmente por el Madri d, incluso a pesar de haber de haber rechazado antes la oferta. Pero Nadal, aseguraba bromeando, no ser rencoroso.