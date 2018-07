El argumentario de Hernando sobre la 'herencia' de Zapatero

Inés Calderón / @ines_calderon y María Blanco / @mariablanco_

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha recordado la herencia que recibió Mariano Rajoy de su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha señalado en su primera intervención en el debate de la moción de censura, “a nosotros no se nos ha olvidado lo que nos dejó el señor Zapatero. En 2011, el presidente del Gobierno se encontró con la mayor crisis económica, social e institucional de nuestra democracia. Estaba en juego el futuro de casi 9 millones de pensionistas y las prestaciones de más de seis millones de personas sin empleo”.

De sus palabras se deduce que la crisis económica ponía en peligro las prestaciones sociales en España, aunque Hernando lo recuerda con unas cifras que no se corresponden a las reales cuando el PP llegó al Gobierno. Al final de diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a La Moncloa, había en España 8,06 millones de pensionistas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo, no los casi 9 a los que se refiere el portavoz popular. En cuanto a los parados, en 2011 no había 6 millones, sino 4,4 millones, de los que, además, recibían prestaciones 2,89 millones. Es decir, de estar en riesgo, estarían menos de la mitad de las prestaciones a las que se refiere Hernando.

Por todo ello, el argumento de Rafael Hernando cuando asegura que “Estaba en juego el futuro de casi nueve millones de pensionistas y las prestaciones de más de seis millones de personas sin empleo” sería FALSO.