Errejón: "Según el INE, más de medio millón de jóvenes han tenido que abandonar España por razones económicas"

“En los años más duros de la crisis, en los que según el propio INE más de medio millón de jóvenes han tenido que abandonar España por razones económicas, al mismo tiempo se hacía una reforma electoral que ha dificultado el acceso al voto de toda esta población”. El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, presentaba así en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces la iniciativa con la que su grupo parlamentario quiere llevar al Pleno la reforma de la ley de 2011 que introducía el voto rogado para los españoles residentes en el exterior.

Errejón aseguraba que la introducción del voto rogado había provocado una caída “drástica” de la participación dentro de este colectivo, de un 33,8% antes de la reforma al 4,95 de 2011 y hasta el 4,7 de los pasados comicios generales del 20 de diciembre. Según los datos que pronunció a continuación, y que atribuyó directamente al “propio INE” —el Instituto Nacional de Estadística— “más de medio millón de jóvenes” emigraron “por razones económicas”, y lo hicieron “en los años más duros de la crisis”.

Sin embargo, los datos oficiales que recoge el INE señalan una cifra muy inferior. Las personas de nacionalidad española de entre 20 y 34 años que abandonó España entre 2008 y 2015 (dato más actualizado, correspondiente al primer semestre) son 142.297, no medio millón, como señaló Errejón.





El Instituto Nacional de Estadística sí reconoce que la estadística de migraciones “entraña la mayor dificultad en la medición estadística de la población”. Se elabora a partir de las variaciones residenciales registradas en la base padronal del INE, y ello “pudiera ser insuficiente para la medición de los flujos migratorios”. Desde colectivos como Marea Granate, que lleva ya varios años luchando por los derechos de los españoles emigrados, reivindican que el número de exiliados durante la crisis es mucho mayor, alcanzando incluso los 1,87 millones. Sin embargo, Íñigo Errejón utilizaba como fuente los datos oficiales del INE, sea o no la mejor manera de calcular esta estadística de migraciones.

Además, desde el INE aseguran a ‘El Objetivo’ que, para elaborar su estadística de migraciones, no contempla como parámetro las razones de la emigración. Se ofrecen datos de las salidas pero no se pregunta por qué motivo se producen ni se elaboran publicaciones acerca de esos motivos. No es correcto, por tanto, asegurar que se produce “por razones económicas” —siempre de acuerdo con el INE, fuente a la que atribuye el dato el propio Errejón—.

Así, podemos decir que la afirmación de Errejón cuando asegura que “en los años más duros de la crisis, en los que según el propio INE más de medio millón de jóvenes han tenido que abandonar España por razones económicas” es FALSA.