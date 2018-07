Ángel Garrido: “Hemos generado 300.000 empleos, hemos crecido más que nadie y somos la comunidad con menos deuda”

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid | Flickr

Antonio Contreras // @tonycontry" Ángel Garrido es el sucesor de Cristina Cifuentes en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tras las polémicas gestiones de los anteriores mandatarios, Garrido tendrá que lidiar con una imagen complicada de la gestión de su partido a cargo del puesto. El día miércoles 23 de mayo, el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, estuvo en el programa Un café con Susanna. Estuvo hablando con Griso de diversos temas, y cuando esta le preguntó por la repercusión de las anteriores legislaturas populares sobre la imagen de la suya propia: “¿Cree que de alguna manera están criticando la gestión que ustedes han hecho estos últimos 3 años?”, él dio una serie de datos que nos han generado muchas dudas: “la gestión objetivamente ha sido buena. Repito: 300.000 empleos generados, crecemos más que nadie y tenemos menos deuda que ninguna otra Comunidad Autónoma”. Hemos comprobado los datos y estas han sido las conclusiones: ¿Cuánto ha crecido el empleo? Primero Garrido dijo que el mandato de Cifuentes había creado 300.000 empleos. Lo hemos comprobado recurriendo a las cifras oficiales de afiliados a la Seguridad Social a la entrada de Cifuentes en junio de 2015 (2.812.110) y a su salida en abril de 2018 (3.106.118), con un saldo positivo de 294.008 empleos nuevos. La cifra de Garrido no es exacta, pero por aproximación, sería verdadera. Sin embargo, también hemos acudido a los datos de la EPA del segundo trimestre de 2015 por Comunidades Autónomas y provincias. La Encuesta de Población Activa elaborada por el INE es la estadística más habitual para medir y evaluar la evolución del empleo y es la información que todos los países suministran a Eurostat para contar con estadísticas comparables a nivel europeo. La EPA, por tanto, indica que, a la entrada de Cifuentes, en Madrid había 2.808.300 ocupados; y los datos del primer trimestre de 2018, que indican que, a su salida, había 2.948.900 ocupados. Esto nos deja un saldo de 140.600 empleados. Garrido aseguraba que el empleo había aumentado en 300.000, por lo que podemos decir que esa afirmación es ENGAÑOSA, puesto que si se mide con la EPA el dato es muy inferior a ese.

¿Ha crecido la Comunidad de Madrid más que nadie?

Según Garrido, Madrid crece más que nadie. ¿Es esto cierto? Las cifras del Banco de España sobre el crecimiento del PIB en 2015, 2016 y 2017 son las siguiente: en 2015, la C. de Madrid creció un 3,4% siendo superada por la Comunidad Valenciana, con un 3,6%. Mientras que, en 2016, la C. de Madrid creció un 3,7% siendo superada por las Islas Baleares, con un 3,8%. Así mismo, en 2017, la C. de Madrid creció un 3,4% siendo superada por Aragón, con un 3,6% y por el Principado de Asturias, con un 3,5%. Por tanto, la declaración es FALSA.

¿Es Madrid la Comunidad Autónoma que menos debe?

El último dato de la frase de Garrido fue: “Tenemos menos deuda que ninguna otra Comunidad Autónoma”. ¿Es cierto que Madrid es la Comunidad Autónoma con menos deuda de España? Según los datos de deuda sobre el protocolo de déficit excesivo por Comunidades Autónomas publicados por el Banco de España, en el último cuatrimestre de 2017, Madrid debe un 14,9% de su PIB, mientras que el País Vasco debe un 14,1%. Hemos consultado con el BDE por si hubiera algún dato más reciente que el publicado, y su repuesta ha sido negativa: ese cuadro es el último dato que se conoce. Así pues, la afirmación de Garrido de que los madrileños “tenemos menos deuda que ninguna otra CCAA” es FALSA.

Hemo intentado contactar con la Comunidad de Madrid para preguntar a qué dato se refería Garrido al afirmar que “crecemos más que nadie”, y no han contestado.

