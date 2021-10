La periodista Pilar Urbano ha destapado en El Objetivo algunos detalles hasta ahora desconocidos de la relación entre el rey emérito y Corinna Larsen, como el momento en el que se conocieron en Botsuana y la impresión de Juan Carlos I sobre la princesa alemana: "En una conversación con la dueña de la cacería le dijo 'ponte a mirar la cena porque aquella rubia es un putón verbenero que está buscándome todo el rato'".

Unas palabras que han sorprendido a Ana Pastor, que no ha dudado en calificarlas de "sorprendentes": "Es un término que no solo no me gusta, sino que me sorprende de alguien que sí que llevaba una vida muy promiscua como es el rey. Si ella es eso, ¿qué será él? Encima tenía una responsabilidad pública siendo el rey de España", ha espetado la presentadora.