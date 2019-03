Patxi López: "Ahora voy a hacer política en Euskadi y en septiembre diré mi decisión"

El PSOE acaba de salir de un Comité Federal en el que se han sentado las bases sobre la convocatoria de primarias, unas elecciones que se celebrarán a finales de noviembre. "Hemos abierto un proceso que va a ser histórico. Es la primera vez en este país que un gran partido político da la confianza a los ciudadanos para que decidan por nosotros quien es el mejor candidato o candidata para ser futuro presidente del Gobierno. Eso será en noviembre, hasta entonces tengo que hacer política. No tengo la cabeza en las primarias", explica Patxi López.

El líder socialista en Euskadi ha afirmado en varias ocasiones que si su partido le necesita no se pondrá de perfil. Ana Pastor rescata esta declaración para conocer la predisposición del exlehendakari, pero no cede. "En algún momento se me ha pasado por la cabeza pero hace tiempo que despejé hacer las cosas cuando tocan, y ahora toca hacer política y a mí me corresponde hacer política".

Patxi López insiste en hablar de política y evita el debate de los nombres porque, asegura, los votantes socialistas lo prefieren así. "Todos en el PSOE asumimos la responsabilidad del momento, y la responsabilidad del momento es poner en valor lo que decidimos en el comité del partido. La gente no entendería que el PSOE estuviera hablando sólo de personas, cuando lo que se necesita es política".

Por último, el secretario general del PSOE en Euskadi ensalza los valores de su partido y expresa las aspiraciones que hay en Ferraz. "El PSOE es un partido vivo. Tiene ganas de volver a conectar con la ciudadanía para ser el instrumento útil y para hacer de la política un instrumento útil", asevera el político vasco.