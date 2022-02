Ana Pastor ha recordado con José Bono en El Objetivo un debate que moderó la periodista y en el que participaba el exministro en el año 2011. La periodista le pedía en aquel momento que dijese si apoyaba dentro del partido a Alfredo Pérez Rubalcaba o a Carme Chacón, y evitando responder a esta cuestión, Bono lanzaba críticas contra la presentadora.

"Usted tiene que ir a una tertulia más que hacer entrevistas", le decía el político, añadiendo que después de las entrevistas debía verse en vídeo: "Ya verá la imagen de señorita Rottenmeier que tiene". A esto Ana Pastor respondía con un: "Lo que hay que aguantar".

Tras ver el vídeo, Bono ha querido comentar el hecho de que Pastor nunca le haya criticado por ese desafortunado comentario: "Con lo importante que eres, que no te hayas vengado de mi con todas las ocasiones que has tenido... Siempre has sido escrupulosa y te lo agradezco".