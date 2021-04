Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, estuvo en el epicentro del acto que ha sacudido la política madrileña y española en las últimas horas. Durante el debate de la cadena SER, Pablo Iglesias decidió abandonar el estudio ante el rechazo de Rocío Monasterio de condenar las amenazas de muerte que había recibido el exvicepresidente del Gobierno.

Tras la marcha de Iglesias, el debate prosiguió con Gabilondo, Mónica García, Edmundo Bal y Monasterio, hecho que varios miembros de Podemos han reprochado al socialista este domingo. En El Objetivo, Gabilondo ha explicado qué le llevo a quedarse en dicho debate para, posteriormente, abandonarlo.

"Àngels Barceló le dijo a Pablo: 'No te vayas, quédate por aquí'. Estábamos a la expectativa, no sabíamos si se iba a quedar. Cuando supimos que Iglesias no volvía, después de intentar debatir en un debate imposible, decidí por democracia no seguir en ese lugar", asegura Gabilondo.

Tras escuchar las críticas de Irene Monterio, Ione Belarra y el propio Iglesias a ese acto, Gabilondo ha asegura que "respeta" esas decisiones, agregando que también estaba "parando posiciones fascistas".

"En cuanto supe que Iglesias se fue, dejé de estar allí. Me expliqué, hice un alegato a favor de la democracia. No voy a entrar en debates, prefiero unir fuerzas. No vengo a restar", ha zanjado.