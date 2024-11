Fernando Grande-Marlaska analiza en El Objetivo todo lo relacionado con la DANA que ha devastado especialmente la zona de Valencia. En el vídeo sobre estas líneas, Ana Pastor le pregunta sobre por qué casi una semana después de la catástrofe, todavía no haya una cifra concreta de desaparecidos.

El ministro del Interior afirma que "dar datos cuando objetivamente no podemos concluir razonablemente que la cifra es la que es nos parece imprudente". Sin embargo, no descarta que "en los próximos días" se puedan ofrecer datos. "No es falta de transparencia, todo lo contrario, queremos una transparencia sustentada en criterios objetivos, pero puestos en marcha desde el minuto uno", recalca.

Marlaska explica que los motivos detrás de la falta de un dato concreto se debe al colapso de los centros donde se ponen las denuncias y que para formalizarlas requiere "la logística necesaria para recoger ADN en todos los lugares". Además, apunta que los dos primeros días fue especialmente complicado para las víctimas a la hora de denunciar las desapariciones.

En este sentido, el ministro señala que ya se han constituido grupos desplazados a las zonas más afectadas por la DANA para realizar las denuncias y que, desde el principio, hay abiertas oficinas en Valencia capital.