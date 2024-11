Nueve días después de la catástrofe, Mari Carmen sigue buscando a su marido. José Carlos desapareció cuando volvía del trabajo a casa durante la DANA. De momento, esta familia sigue sin tener noticias de cuál puede ser su paradero.

"Esto es lamentable, ya no sabemos qué hacer", reconoce Mari Carmen, que ha narrado cuál fue la última llamada que su marido tuvo con su hijo antes de que dejasen de tener noticias suyas.

"Mi hijo le llamó a las 18:00 horas. Él le dijo que no podía hablar porque no veía la carretera", ha indicado, una comunicación que terminó con un "te quiero". Tras esto, se cortó la llamada y ya no pudieron volver a contactar con él.

José Carlos estaba volviendo de Aldaia después de un día de trabajo junto a un compañero suyo, del que tampoco se sabe nada. Mari Carmen ha hecho un llamamiento para que sigan buscando "los cuerpos".