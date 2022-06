Lucía Méndez señala el "problema" que vive nuestro país y que "no está en los discursos oficiales". La periodista señala en el vídeo que hay muchas personas con un sueldo "de miseria", algo que viene desde la crisis de 2008.

"Los jóvenes no quieren tener niños ni pueden independizarse porque no ganan un sueldo que se revalorice, simplemente no ganan un sueldo para vivir dignamente", explica Méndez, que cuestiona que se habla de los salarios "como si fueran equiparables".

La periodista recuerda las "inequidades" y "desigualdades" del sistema, con una economía que "no está regulada". Puedes volver a ver la intervención de Lucía Méndez en El Objetivo en el vídeo que acompaña a estas líneas.