Mari Carmen lleva nueve días sin saber dónde está su marido José Carlos, que desapareció cuando volvía por carretera del trabajo a casa durante la DANA. Ahora, hace un llamamiento para que no dejen de buscar a las personas desaparecidas.

"Busquen los cuerpos. Les tenemos que dar sepultura para que descansen en paz", ha señalado, narrando el complicado momento que están viviendo tanto ella como sus hijos.

Mari Carmen ha confesado que sus hijos no quieren comer porque "no está su papá" y duermen "con la prenda de su padre porque huele a él". Ellos no pierden la esperanza. "Cuando tocan al timbre, mis hijos creen que es su padre", ha indicado entre lágrimas.

De momento, ha señalado que todavía no saben nada ni del coche en el que viajaba ni del compañero de trabajo con el que estaba regresando a Cheste, Valencia. "Esto es lamentable. Nos vamos a morir desesperados", ha señalado.