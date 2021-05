El jefe infiltrado de 'Carlos Conde Peluqueros' descubre su verdadera identidad a los trabajadores de su empresa, que hasta el momento pensaban que se trataba de un marinero en paro que estaba participando en un concurso de la televisión.

Con Javier, el albañil de la compañía, vivió uno de sus peores momentos en el programa. Y así se lo hace saber en el día de las revelaciones. La tensión entre ambos es tal, que Carlos Conde le invita a marcharse de la empresa si no está a gusto. "Si no estás a gusto en la empresa, no te sientas atado por nada ni por nadie", le dice.

Unas declaraciones que no le sientan demasiado bien a Javier, que se levanta con la intención de marcharse de la reunión.