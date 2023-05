"Me apetecía mucho infiltrarme contigo. Tenía muchas ganas de disfrutar trabajando y brindando nuestro mejor servicio a los clientes, pero en lugar de disfrutar, aquel día acabé disgustada y preocupada", reconoce la Alicia Coronel, la jefa infiltrada de Alvato Luxury.

Ella acaba de desvelarle a su empleado Kiko que durante esta semana se había infiltrado en la empresa oculta tras la falsa identidad de Paca, la aprendiz, algo que le ha permitido presenciar grandes errores del empleado.

Lo que más le preocupa a Coronel es la falta de compañerismo de Kiko. "Algo que valoramos en la empresa es la buena relación entre los empleados, el respeto. Tú, en este punto, no has estado a la altura". La CEO de Alvato Luxury rememora cómo el trabajador le echó la culpa injustamente a ella ante un cliente de un importante fallo. "Lo de echar balones fuera y acusar a los compañeros no quiero verlo nunca más".

"Con el bote de Diamond, nuestro producto estrella, te has lucido", rememora. Y es que Kiko usaba demasiado dándole brillo a las carrocerías de los vehículos y además, vertió un bote prácticamente entero de este producto carísimo mientras bailaba flamenco.

Sin embargo, no todo lo que ha presenciado Alicia Coronel ha sido malo.