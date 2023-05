Ione Belarra y Yolanda Díaz tienen diez días para cerrar la coalición de partidos de cara a las elecciones del 23J. El Intermedio tiene en 'exclusiva' las imágenes de las negociaciones en el despacho de la líder de Sumar, que no para de recibir llamadas para unirse a su movimiento.

"Hola Ione, ¿sumas?", le pregunta la ministra de Trabajo encarnada por Cristina Gallego a su homóloga de Podemos, a la que responde que "te puedo ofrecer un ministerio y cuarto y mitad de otro". Mientras tanto, a Ada Colau le invita a venirse a Madrid: "Hay pisos de sobra, no ves que Sánchez los regala", afirma Díaz, que incluso recibe una llamada de Begoña Villacís, a la que explica que "no creo que encajes aquí, sumamos pero no tanto".

La vicepresidenta interpretada por Cristina Gallego hace malabares para cuadrar su agenda de fotos, carteles de campaña dibujados por niños de seis años, lemas, viajes de campaña, grupos de Whatsapp de la coalición y "viajes por toda España en busca de partidos que quieran sumar", a la vez que intenta mediar entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón: "Tenéis que poneros de acuerdo, no he dormido en las últimas 36 horas", comenta antes de perder los nervios por la desesperación.