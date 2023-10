Sandra Sabatés repasa el desencuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóotras un encuentro en el que se ha escenificado las enormes diferencias que le separan. Sánchez le ha pedido a Feijóo que el PP se abra a la renovación del Consejo del Poder Judicial y le ha pedido contención en su intento desesperado de agitar la calle. Por su parte, el líder del PP ha manifestado su disconformidad con que no aun no haya una fecha para la investidura y ha exigido a Sánchez que se repitan las elecciones para que los españoles decidan sobre la amnistía.

Además, Feijóo ha lanzado una acusación contra una parte de los socios de Gobierno: "Nos preocupa la posición de Sumar con esta oleada de violencia. Ha habido desde posiciones equidistantes hasta comprensivas con la actividad terrorista de Hamás". El Gran Wyoming contesta rotundo a Feijóo: "Está confundiendo apoyar al pueblo palestino con apoyar al terrorismo de Hamás, algo que no ha ocurrido". "Debería saber que una investidura no es como un cerdo, no se puede aprovechar todo, por mucho que esta declaración sea pura casquería", insiste el presentador en el vídeo que hay sobre estas líneas.