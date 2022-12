LA BRECHA SALARIAL POR GÉNERO ALCANZA EL 35%

El PP ha señalado la huelga feminista del 8 de marzo como "elitista" y "política" y Wyoming les ha respondido tajantemente: "Estamos ante una huelga política porque las soluciones a un tema como la discriminación laboral por cuestión de género no vendrán del cielo, vendrán de la política. El PP desprecia la palabra política, si no quieren hacer política que no se metan en política".