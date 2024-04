El Gran Wyoming expone en su monólogo que nuestro país ha generado tanta energía eléctrica esta última semana que durante tres horas, entre las 14:00 y las 17:00 de la tarde la electricidad ha sido gratis, "no valía nada", dice.

"La borrasca Nelson ha obligado a cambiar los pasos de Semana Santa por piraguas, pero a cambio ha disparado la producción de energía eólica e hidroeléctrica. Estamos produciendo energía barata, limpia a cascoporro, aunque tampoco nos flipemos porque para compensar hoy sube el IVA del gas al 21%", señala.

"Si sabemos cómo generar energía barata, abundante y limpia, ¿por qué no dedicamos mas esfuerzo a ello? ¿Por qué no aprovechar las enormes ventajas naturales que tiene nuestro país y convertir nuestro sol y nuestro viento en nuestro petróleo y nuestro gas natural?", se pregunta, y añade: "Podríamos ser tan ricos como los saudíes. Podríamos contratar a Cristiano Ronaldo para dar las extraescolares de fútbol en los coles, a Rafa Nadal como recogepelotas, pero para eso hace falta una clase política que no tenga miedo a enfrentarse a lasenergéticas".