"Buenas noches, ¿cómo estás Wyoming?", con estas palabras iniciaba Sandra Sabatés el programa de 'El Intermedio' de este lunes y, lo que parecía un arranque normal escondía una sorpresa para el presentador de este programa. "¡Muchas felicidades! Que ayer cumpliste años. Un aplauso para el artista", proseguía la periodista al tiempo que el plató seguía sus órdenes y daba un fuerte aplauso al cumpleañero.

Y, es que, como bien ha desvelado Sandra Sabatés en el plató, El Gran Wyoming ha cumplido este pasado domingo 67 años, una cifra que no acaba de convencerle. "Muchas gracias", responde a Sandra, "aprovecho la ocasión para desmentir que yo cumpliera años. ¡Cumplí un año! Y si tú no estuvieras diciéndolo no se hubiera dado cuenta nadie", bromea. "A disfrutarlos que estás hecho un chaval", replica Sandra Sabatés. ¡Muchas felicidades, Wyoming!