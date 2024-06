La carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía llegaba después de que su mujer, Begoña Gómez, haya sido llamada a declarar. A cinco días para que acabe la campaña para las elecciones europeas, el juez Juan Carlos Peinado la ha citado para el día 5 de julio. "A ver si con tanta publicidad electoral, a Begoña Gómez se le va a traspapelar la citación en el buzón", ironiza Wyoming, que imagina a la pareja de Sánchez abriendo el sobre y pensando: "Esto debe ser propaganda del PP".

El magistrado ha anunciado esta citación antes incluso de escuchar a los testigos del caso, lo que resulta llamativo. Su declaración, de hecho, se ha pospuesto de forma algo inusual al 16 de junio, un festivo en el que el juez Peinado está de guardia.

"Debe ser que un domingo en los juzgados se te hace larguísimo", comenta el presentador, que asegura que "el juez Peinado podría ponerse la Eurocopa, pero no porque no juega su equipo, y no me refiero a la selección española, sino al Partido Popular".