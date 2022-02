A pocos días de las elecciones en Castilla y León, Thais Villas recupera la sección de El Intermedio 'Lo vota no lo vota'. La reportera se desplaza hasta Valladolid para someter a los ciudadanos a este divertido reto: advinar a quiénes van a votar las personas que ven por la calle.

Una mujer afirma que un hombre que pasea por la calle va a votar a Vox, pero al preguntarle, su respuesta es diferente. Es más, cuando confiesan al hombre que creía que iba a votar a la extrema derecha, el señor no tarda en reaccionar llamativamente: "No por favor, no se me ocurriría en la vida". Pero no es el único, puedes ver el resto de reacciones sobre a quién piensa la gente que van a votar en el vídeo principal de esta noticia.