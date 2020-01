Thais Villas ha acudido a FITUR, la feria de turismo más importante de España. Allí ha hablado con los políticos sobre sus viajes y looks preferidos.

Abel Caballero ha sido uno de los elegidos por Tahis. El alcalde de Vigo es el maestro en la promoción turística de España: ha conseguido situar a Vigo en el mapa de turismo internacional. A pesar de que Caballero no ha recibido la llamada del alcalde de Nueva York, sí del New York Times, lo que le enorgullece.

El ministro Luis Planas también ha sido alcanzado por Thais Villas, que no ha dudado en recriminarle que siempre se vaya corriendo a la salida del Congreso. Tras ello la colaboradora se ha atrevido a hacerle una propuesta al ministro: pasar unos días en una casa rural junto a sus compañeros de Gobierno con el objetivo de conocerse mejor. Una idea que no ha rechazado planas: "Yo soy muy partidario, no sé si el presidente lo tendrá pensado, pero yo lo hago siempre con mis equipos", ha señalado Planas.

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha rehusado de hablar del paradero de Albert Rivera aunque ha apuntado que "es una pena que esté fuera de juego".

José Luis Ábalos, ministro de Transporte y Movilidad, ha reconocido ante Thais que le gusta su ubicación en el Congreso y, sobre la idea que la colaboradora de El Intermedio ya había planteado a Luis Planas, ir a una casa rural, el ministro ha aceptado. Eso sí, sin compartir habitación: "Soy muy egoísta, desde que me hice mayor ya no comparto habitaciones. Para dormir solo", ha explicado.

Por FITUR también se encontraba Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana. Con él, Thais Villas ha hablado sobre la última vez que estuvo de fiesta, ha reconocido, fue en Navidad: "Hicimos un karaoke. Cantamos Mediterráneo y cosas así".

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha narrado a la colaboradora de El Intermedio cuáles han sido sus últimos viajes. "He estado en China y Japón", ha explicado. Allí ha vivido anécdotas que no ha dudado en expresar a Thais Villas: "En China estuvimos cinco horas sin información, incomunicados en el aeropuerto. Un poquito de caos tienen los chinos, están creciendo mucho pero tienen que organizar mejor las infraestructuras".

Thais Villas también ha difundido los planes de El Intermedio: que Pedro Sánchez se deje barba para destronar a Justin Trudeau como el presidente más sexy del mundo. Para ello ha pedido ayuda al ministro de Agricultura, que no ha dudado en dársela: "Hablaré con Sánchez en persona", ha asegurado.

Otros momentos destacados

No es la primera vez que la reportera pone en apuros a los políticos. En otra ocasión Thais Villas leyó un fragmento del libro de Belén Esteban a Rafael Hernando y Javier Maroto, que atribuyeron esas frases a Mariano Rajoy. "Es Rajoy en estado puro", aseguraba Hernando sin dudar. En este vídeo se puede ver la cara que ponen ambos al enterarse de la confusión.

La reportera también logró sacar el lado más personal de Agustín Zamarrón, el diputado con más edad de la Cámara. "¿Le gustaría conocer a mi mujer?, vale muchísimo más que yo", aseguraba el político.