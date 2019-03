Antonio Gala, entre anécdotas, confiesa que no usa las redes sociales: "Facebook, twitter...no me hagas sentirme humillado, no conozco a esas familias", y habla sobre el Gobierno de España: "Este Gobierno no es una democracia, es una plutocracia, es el poder del dinero no el poder del pueblo".

Y así, muy cómodos el uno con el otro, Gala le confiesa a Thais: "La primera obligación de un ser vivo es la de ser feliz".