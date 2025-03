Una señora explica por qué España no debe aumentar el gasto en Defensa: "Soy cristiana alternativa"

"¿Qué es ser cristiana alternativa?", pregunta alucinada Thais Villas a una señora que defiende no gastar en Defensa. "Somos los que queremos que desaparezca la brecha entre países ricos y pobres y que no haya armas", contesta.

Thais Villas sale a la calle con su sección de El Intermedio 'Hablando se enciende la gente', en la que la reportera abre debate con los ciudadanos sobre los temas de actualidad. Esta vez, Thais Villas les pregunta por el gasto en Defensa. "Deseo que llegue un momento en que no haya guerras ni armas", afirma una señora, que se define como "cristiana alternativa": "Apuesto con seguridad en que no se aumente el gasto en Defensa, porque quiero que desaparezca la brecha entre los países ricos y pobres y que no haya armas, como dice la Biblia, espero un mundo en paz".

Por su parte, otra mujer defiende que si España entra en guerra "lo primero que se necesita son los hospitales, son básicos". "Y la Defensa", añade un joven en el vídeo principal de esta noticia, donde otra mujer defiende la inversión en Defensa afirmando que España "debe estar preparada para una guerra".

Por último, otra señora, contraria a la inversión en Defensa, señala estar "en contra de toda la violencia": "Que ayuden a los jóvenes, hay mucha gente que no tiene para comer".