La 'señora bien' no ha faltado ni un día a las manifestaciones frente a Ferraz. Debido a ellos visita El Intermedio para transmitir su malestar con la situación política de España. 'Piluchi' pregunta si "¿este es el país que queremos, uno que no se puede decir 'viva Franco' pero sí poner 'viva Otegui' en la Constitución?". Wyoming le explica que eso no lo pone en ningún sitio a lo que 'Piluchi' contesta que da igual que no lo ponga si "usan la Constitución como papel de váter".

Y añade: "A los únicos que quieren cumplir la ley les ponen el bozal". La 'señora bien' pone como ejemplo a los guardias civiles que han sido suspendidos por enviar un comunicado en el que manifestaban que "estaban dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de la soberanía e independencia de España".

'Piluchi' considera una injusticia lo que están sufriendo estos "héroes". Y, argumenta, que "menos mal que en la Guardia Civil todavía quedan españoles como dios manda". Además, afirma que en España, "hacen falta más hombres como Tejero", del cual dice que le quedaba muy bien el tricornio.

Wyoming le pide que se "sujete un poco que parece que le pone" y que quizá la está viendo la familia y pueden pensar "que es una casquivana", algo que la enfada ya que considera "ahora no puede decir lo que le da la gana". La 'señora bien' abandona el plató no sin antes dedicarle unas 'bonitas' palabras a Wyoming: "Prensa española, manipuladora, Wyoming, etarra, tu madre es una guar**"