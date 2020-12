Uno de los lugares donde más duramente se sufrió la primera ola del coronavirus fueron las residencias de mayores. Amnistía Internacional ha publicado el informe 'Abandonadas a su suerte', donde relatan la desprotección y discriminación que han sufrido las personas mayores que viven en residencias durante la pandemia en España. Asegura la ONG que se vulneraron hasta cinco derechos humanos de los residentes.

Entre otros, el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, que se vulneraron con la decisión de no derivar a los ancianos a los hospitales. "Es vergonzoso que, como sociedad, llegásemos a no atender a una persona por su edad", ha lamentado El Gran Wyoming, quien también ha reivindicado el derecho a despedirse de sus seres queridos antes de fallecer. "La primera ola nos pilló desprevenidos y primó la lucha contra el coronavirus frente a los derechos humanos, pero si hemos encontrado una vacuna en nueve meses, podríamos haber encontrado la manera de despedirnos de nuestros seres queridos con normalidad", ha reivindicado el presentador.

No es la primera vez que El Gran Wyoming carga contra la gestión de las residencias durante la crisis del COVID-19. En otra ocasión, cuando salieron a la luz los protocolos que algunas regiones como Madrid implantaron para tratar a los residentes, el presentador defendió que "recibir tratamiento hospitalario no debería de ser una suerte, es un derecho".