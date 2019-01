El surrealista mensaje en inglés que Nicolás Maduro ha mandado a Donald Trump

Nicolás Maduro responsabiliza a Donald Trump de la posible violencia en su país ha anunciado medidas legales. "No sé si las amenazas de Maduro afectarán a Trump, no porque no sean reales si no porque quizá no las entienda", ha bromeado Wyoming, haciendo referencia a un discurso en el que Maduro se ha referido al presidente estadounidense hablándole en inglés.

"Señor Maduro, hay que aprender un poco de inglés, no es difícil. Aunque con su nivel, si algún día pierde la presidencia de Venezuela, siempre puede acabar de alcaldesa de Madrid", ha concluido Wyoming.

